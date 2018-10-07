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Премьера клипа на песню "Куточак Беларусi" - в понедельник в программе "Добрай раніцы, Беларусь!"
И напоследок вспомним: 2018-й в нашей стране проходит под знаком Года малой родины. Эта тема близка и понятна каждому белорусу. У всех нас есть место, где мы родились и выросли, где сделали первые шаги во взрослую жизнь. Словом, место, куда хочется возвращаться всегда. Тема малой родины вдохновила много творческих людей - писателей, поэтов, художников и даже космонавтов! Все видели подарок Алексея Леонова - первого человека, побывавшего в открытом космосе, Президенту нашей страны - картину с родным пейзажем.
Не остались в стороне и наши музыканты, у которых тема малой родины льется песней из самой души. Композиций написано немало, но только у Юлии Быковой и Евгения Олейника - целый цикл песен, посвященных малой родине. Самая яркая из них, пожалуй, "Куточак Беларуси" в исполнении Алены Ланской. Она впервые прозвучала на публике летом в Александрии, которая традиционно каждый год собирает друзей.
Завтра зрителей "Беларусь1" ждет премьера - клип на песню "Куточак Беларусi" в программе "Добрай раніцы, Беларусь!". А накануне премьеры телеведущая Светлана Боровская отправилась со съемочной группой в агрогородок Александрия Могилевской области, которая стала малой родиной и для этой композиции.
Здесь к нашим коллегам присоединились автор музыки и слов Юлия Быкова и заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская. О том, как создавались песня и клип, как написать композицию, которая не оставит равнодушным в каждом "Куточку Беларусi", артистки расскажут завтра утром в эксклюзивном интервью в эфире "Добрай ранiцы, Беларусь!".
Итак, премьера клипа на песню "Куточак Беларуси" - в понедельник, в программе "Добрай раніцы, Беларусь!". Не пропустите!
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