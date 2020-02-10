Премьера музыкальной сказки для детей в Белгосфилармонии

Мировая премьера белорусского музыкального произведения по сказке Ганса Христиана Андерсена "Гадкий утенок" состоялась в Белгосфилармонии. Государственный камерный оркестр с хором и чтецом.



Как создавался новый формат музыкального жанра для детей - наблюдала Лариса Гулякевич.



Здесь рождается премьера. Сказка Ганса Христиана Андерсена на музыку белорусского композитора. Музыкальное произведение для детей с камерным оркестром. Будет и хор, и артист, который прочтет сказку по-новому.



Такое музыкальное явление (иначе не назовешь) - результат давней мечты дирижера и музыканта Евгения Бушкова.



Государственный камерный оркестр не первый раз сотрудничает с композиторами. В творческой копилке коллектива произведение в старинном стиле "Страдивари" на музыку Галины Гореловой, а также сказка для взрослых на музыку Константина Еськова. На этот раз Евгений Бушков обратился к молодому композитору, недавно получившему диплом Белорусской государственной академии музыки, Любови Кунейко.



Музыкальное произведение на бессмертную сказку Андерсена "Гадкий утенок" – что-то новое и нестандартное для детской аудитории. Новый музыкальный жанр.



Дирижер и ведущий Евгений Бушков известен тем, что на его концертах "Классика - это классно!" царит свободная атмосфера. Он позволяет детям ходить по залу, придумывает игры, чтобы юные любители не заскучали под классическую музыку - воспитывает новое поколение. Премьера сказки для маленьких слушателей, а также их родителей планируется не только на сцене Белгосфилармонии, но и за пределами страны.



