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Премьера музыкальной сказки для детей в Белгосфилармонии
Мировая премьера белорусского музыкального произведения по сказке Ганса Христиана Андерсена "Гадкий утенок" состоялась в Белгосфилармонии. Государственный камерный оркестр с хором и чтецом.
Как создавался новый формат музыкального жанра для детей - наблюдала Лариса Гулякевич.
Здесь рождается премьера. Сказка Ганса Христиана Андерсена на музыку белорусского композитора. Музыкальное произведение для детей с камерным оркестром. Будет и хор, и артист, который прочтет сказку по-новому.
Такое музыкальное явление (иначе не назовешь) - результат давней мечты дирижера и музыканта Евгения Бушкова.
Государственный камерный оркестр не первый раз сотрудничает с композиторами. В творческой копилке коллектива произведение в старинном стиле "Страдивари" на музыку Галины Гореловой, а также сказка для взрослых на музыку Константина Еськова. На этот раз Евгений Бушков обратился к молодому композитору, недавно получившему диплом Белорусской государственной академии музыки, Любови Кунейко.
Музыкальное произведение на бессмертную сказку Андерсена "Гадкий утенок" – что-то новое и нестандартное для детской аудитории. Новый музыкальный жанр.
Дирижер и ведущий Евгений Бушков известен тем, что на его концертах "Классика - это классно!" царит свободная атмосфера. Он позволяет детям ходить по залу, придумывает игры, чтобы юные любители не заскучали под классическую музыку - воспитывает новое поколение. Премьера сказки для маленьких слушателей, а также их родителей планируется не только на сцене Белгосфилармонии, но и за пределами страны.
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