Российско-белорусская мелодрама "Жизнь после жизни" выходит на широкий экран

Сегодня на главной кинофабрике страны очередная премьера! Мелодрама "Жизнь после жизни" выходит на широкий экран. В Минске пройдет первый показ российско-белорусской полнометражки. Подробнее о ленте - Лидия Заблоцкая.

Настоящая любовь может жить даже после смерти. Лейтмотив нового фильма. Спустя полтора года съемок и монтажа мелодрама с элементами фэнтези готова выйти в широкий прокат.

"Жизнь после жизни" совместно решили показать "Беларусьфильм" и российская кинокомпания "Мавр". В прошлом году этот сценарий обошел более десятка конкурентов и выиграл конкурс кинопроектов от Министерства культуры. Главной съемочной площадкой стал Минск.

Историю о кинопродюсере Юрии Нечаеве и его семейных перипетиях в белорусский кинематограф привез режиссер Дмитрий Астрахан.

Он же и собрал вокруг себя международную команду сценаристов, операторов и актеров. В главных ролях - узнаваемые актеры: Александр Домогаров, Анна Семенович и Кирилл Сафонов. Но большинство актерской сборной - из Беларуси.