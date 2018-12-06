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Российско-белорусская мелодрама "Жизнь после жизни" выходит на широкий экран
Сегодня на главной кинофабрике страны очередная премьера! Мелодрама "Жизнь после жизни" выходит на широкий экран. В Минске пройдет первый показ российско-белорусской полнометражки. Подробнее о ленте - Лидия Заблоцкая.
Настоящая любовь может жить даже после смерти. Лейтмотив нового фильма. Спустя полтора года съемок и монтажа мелодрама с элементами фэнтези готова выйти в широкий прокат.
"Жизнь после жизни" совместно решили показать "Беларусьфильм" и российская кинокомпания "Мавр". В прошлом году этот сценарий обошел более десятка конкурентов и выиграл конкурс кинопроектов от Министерства культуры. Главной съемочной площадкой стал Минск.
Историю о кинопродюсере Юрии Нечаеве и его семейных перипетиях в белорусский кинематограф привез режиссер Дмитрий Астрахан.
Он же и собрал вокруг себя международную команду сценаристов, операторов и актеров. В главных ролях - узнаваемые актеры: Александр Домогаров, Анна Семенович и Кирилл Сафонов. Но большинство актерской сборной - из Беларуси.
Зритель увидит не только полнометражную версию. Сериал в четырех частях запустится и в телеэфирах.
Минск первым увидит "Жизнь после жизни". Сегодня состоится премьерный показ в кинотеатре "Беларусь", и он откроет дни белорусского кино. А завтра фильм выйдет на широкие экраны по всей стране.
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