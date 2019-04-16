Премьера в Большом: в Минске дадут оперетту Штрауса "Летучая мышь"

В новом прочтении она возвращается на белорусские театральные подмостки спустя полвека. Спектакль - работа международной команды. Постановщик - венгерский режиссер Габор Миклош Кареньи. За сценографию и костюмы, которых более 2 сотен, отвечают соотечественники мастера. За дирижерским пультом маэстро из Италии Джанлука Марчано. Впервые на сцене Большого в роли тюремного охранника Фроша дебютирует заслуженный артист Беларуси, главный Дед Мороз страны Владимир Радзивилов.