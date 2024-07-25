Премьера в Купаловском театре - на камерной сцене история неожиданной любви

Премьера в Купаловском театре! Под конец 104 сезона на камерной сцене история неожиданной любви. Спектакль "Бесконечная история" по мотивам пьесы Михаила Хейфеца "Rock-n-roll на закате". Произведение достаточно известное и не раз ставилось в разных театрах. Однако в купаловском варианте главные герои танцуют не под рок-н-ролл, а исполняют латинские танцы под пение певицы Цезарии Эвори. Стиль постановки комедийный, несмотря на иногда драматические проблемы взрослых людей.