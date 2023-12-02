Премьера в Купаловском театре - спектакль "Двор майго дзяцiнства"

Первая премьера в 104-м сезоне Купаловского. 2 декабря состоится дебютный показ спектакля "Двор майго дзяцiнства". История-воспоминание Даниила Филипповича - это своеобразный реверанс столице. Спектакль создан при господдержке. Режиссер получил грант Президента Беларуси на 2023 год в области культуры. Сценарий создавался по личным дневникам Даниила Филипповича.

Спектакль рассказывает о городе-герое Минске, показывает, какой столица была 20 лет назад и какой запомнилась Даниилу Филипповичу. Посмотреть постановку можно в течение трех недель декабря, а далее и в январе.

