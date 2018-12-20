Премьера в Театре Горького. Труппа представит лирическую трагикомедию "ОбломOFF"

Премьера в Театре Горького. Сегодня труппа представит лирическую трагикомедию "ОбломOFF". Это современная инсценировка известного романа Гончарова. Примечательно, что новый спектакль дебютный для начинающего режиссера Марии Матох.

С генсдачи спектакля - репортаж Инны Пилевич. Премьера от актрисы. Мастер горьковской сцены Мария Матох в новом амплуа - дебютирует в роли режиссера. Выпускница Академии искусств для дипломной работы выбрала новое прочтение известного со школы "Обломова". В произведении российский драматург Михаил Угаров расставил акценты, продиктованные современностью.





Камерный спектакль. В постановке задействованы всего 6 актеров. Минималистичны и декорации. Черные ширмы выполнены из полос-резинок, что позволяет артистам буквально проходить сквозь стены.





Спектакль без отсылки к той или иной эпохе. В персонажах зрители могут угадать как современников, так и героев из прошлого.





Все костюмы спектакля "ОбломOFF" перекликаются со сценическим оформлением. Спины нарядов выполнены из черной ткани, что позволяет артистам в определенный момент исчезать в пространстве.



