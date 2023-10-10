Премьера во Дворце Независимости. Выставка работ Любови Кирилловой встречает посетителей в Зале торжественных церемоний

Новая оранжерея во Дворце Независимости, сотканная на полотнах руками художницы Любови Кирилловой. Она вдохновилась белорусской природой и создала авторскую коллекцию "текстильного Фаберже". Кириллова приручила бархат и парчу. Теперь в честь юбилея мастера выставка панно в Зале торжественных церемоний. По нему променад. Разберем картины по драгоценным нитям вместе с культурным обозревателем Лидией Заблоцкой.

Самый масштабный в стране Зал торжественных церемоний снова примеряет на себя галерею-салон, выставляться в котором уже признание. На этот раз в стены инкрустировали живопись тканью. Среди подобных - высшая проба, сравнивают с Фаберже по качеству. Любовь Кириллова пишет нитью. Слуцкая ткачиха новой пробы. И здесь тоже "заміж персідскага узора цвяток радзімы"...

"Васильки" она давно посадила во Дворце. Растут на стенах оберегами. Сегодня этот зал между собой и называют Слуцким. Эти рушники окантовывали саммит глав государств СНГ, встречи с российскими губернаторами (как этим утром) и интервью украинским СМИ.

Чувство сопричастности, как это ни странно, потому что, делая такой большой объем работы, конечно, вложила душу, любовь и весь свой профессионализм, чтобы это сделать. В соавторстве я делала 30 панно этих декоративных, стилистика современная. Именно стилизовать элементы слуцких поясов и адаптировать под этот зал - эта задача, наверно, была решена. Любовь Кириллова, художник декоративно-прикладного искусства, член Белорусского союза художников

Сколько таких творческих экспериментов, даже личных? Не считали. В каждом золотой тесьмой, пусть не без помощи швейной машинки, мастер "текстильных Фаберже" Кириллова приручила сыпучую парчу, подружила их со льном и пробивает чувствами картон. Часть лучшего из созданного - здесь, во Дворце. Посвящение к юбилею.

Восторг, полный восторг! Для меня это подарок с небес, я сама не ожидала - персональную выставку провести в таком зале роскошном. Просто как волшебный сон! Любовь Кириллова, художник декоративно-прикладного искусства, член Белорусского союза художников

Легенды у художницы и на полотнах. Как бы Беловежскую пущу описывали в сказках, отчасти узнаваемые цветы, птицы. Масло лишь фоном. Красной же нитью - "радость бытия". Сверхсмысл Кирилловой. Каждый "пишет" около 4 месяцев. Кто видит издалека, не верят, что не краска.

"К объему в работах я пришла только потому, что делая первую работу без объема, накладывая на подрамник, ткани высыпались, приходилось объем даже чисто технологически давать. Это стало уже визитной карточкой моей техники", - рассказывает мастер.

Изначально модельер женского платья, но в этих лекалах стало тесно. Фантазия разошлась на полотнах в 1983-м. Ее авторские сплетения давно ассоциируют с Беларусью. Эксклюзиву - свой Instagram. И пусть пока на онлайн-выставке 4 работы, своего зрителя Кириллова уже заинтриговала и там. Восторженные комментаторы теперь знают, что художница - та самая, которая оформляла стены Дворца Независимости.

Огромный эффект, вау. Эти работы уже видел много-много раз на многих выставках, но хочу сказать, что эта площадка потрясающая. Евгений Кириллов, сын художницы Любови Кирилловой

Открытие выставки - не повод для выходного и сегодня. Каждый день в свой кабинет художественной мастерской. Руки и мысли прихожанки Всехсвятского храма - в новом эскизе.

Большой очень проект, на год работы. В Храм-памятник, главный зал - это будут работы, 12 работ, с гербами в моей авторской технике. Любовь Кириллова, художник декоративно-прикладного искусства, член Белорусского союза художников