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Премьерный показ комедии "Мікітаў лапаць" на сцене Театра-студии киноактера планируется в марте

Классика на новый лад. Афишу Театра-студии киноактера пополнил новый спектакль по пьесе Михася Чарота "Мікітаў лапаць". Легкая комедия с белорусскими шутками, песнями и танцами о деревенской жизни и о любви. Закулисную подготовку к спектаклю наблюдала Лариса Гулякевич (видео).


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