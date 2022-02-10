Премьерный показ комедии "Мікітаў лапаць" на сцене Театра-студии киноактера планируется в марте

Классика на новый лад. Афишу Театра-студии киноактера пополнил новый спектакль по пьесе Михася Чарота "Мікітаў лапаць". Легкая комедия с белорусскими шутками, песнями и танцами о деревенской жизни и о любви. Закулисную подготовку к спектаклю наблюдала Лариса Гулякевич (видео).