Премьерой приключенческого фильма "Волшебники" открылся детский "Лістападзік"

"В Москве премьера будет во вторник только. По сути, сегодня здесь, на "Лістападзіке", мировая премьера фильма", - сказал режиссер киноленты, советский и российский киноактер Ренат Давлетьяров.

"Единственное, о чем я мечтаю, чтобы детям было не скучно его смотреть. Им должно быть весело, смешно при просмотре кино", - отметил он.