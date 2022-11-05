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Премьерой приключенческого фильма "Волшебники" открылся детский "Лістападзік"

Премьерой приключенческого фильма "Волшебники" открылся детский "Лістападзік"

Детский кинофестиваль "Лістападзік" открылся премьерным показом фантастического приключенческого фильма "Волшебники" Рената Давлетьярова в столичном кинотеатре "Пионер", передает БелТА.

"В Москве премьера будет во вторник только. По сути, сегодня здесь, на "Лістападзіке", мировая премьера фильма", - сказал режиссер киноленты, советский и российский киноактер Ренат Давлетьяров.

"Единственное, о чем я мечтаю, чтобы детям было не скучно его смотреть. Им должно быть весело, смешно при просмотре кино", - отметил он.

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