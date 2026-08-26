Премьеры и большие планы: Купаловский театр готовится открыть новый сезон

Купаловский готовится открывать двери для зрителей. Новый сезон для театра уже 107-й по счету.

Премьерой сезона станет спектакль "Сэрца на далоні" по роману Ивана Шамякина в постановке Дмитрия Акимова. А в эти дни в театре проходит творческая лаборатория.

Александр Шестаков, гендиректор Национального академического театра им. Янки Купалы:

"Мы приглашаем мастеров своего дела. И очень важно, чтобы кроме белорусских режиссеров было какое-то другое видение нашей белорусской драматургии. И здесь есть элемент экспериментального прочтения, позволяющий посмотреть на белорусскую классику новым взглядом. Это своего рода вдох, новое видение. Это дает возможность нашим артистам по-другому посмотреть на знакомый для всех нас материал".

Подробнее о том, какие спектакли готовит Купаловский для зрителей, см. видео.