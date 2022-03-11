Премьеры в выставочных залах - рубрика "Променад" предлагает новый культурный маршрут

Белгосфилармония играет по классике жанра. Менее чем через час в главном зале музыкальный баттл Стравинского и Бетховена, рефери в этот вечер - дирижер Александр Анисимов. В Купаловском наоборот премьерная драма, от которой "Ожидаемо громко и до боли близко". О том, что все травмы из детства, рассказывают народные и молодые актеры театра, канадскую пьесу по-своему прочел режиссер Даниил Филиппович. Премьеры и в выставочных залах. Новый культурный маршрут - в рубрике "Променад" (видео).