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Премии "Оскар" уже более 90 лет
"Оскар" за операторское искусство
Но вернемся к церемонии "Оскар". Военная драма "1917" британского режиссера Сэма Мендеса отметилась тремя статуэтками. Все технические. Пожалуй, самая главная -Роджеру Дикинсу за операторскую работу. Картина о событиях Первой мировой войны снята длинными отрывками. Монтаж кадров искусно спрятан. Результат работы ошеломляет - военное экшен-кино выглядит так, будто снято одним кадром. Достигнут максимальный эффект присутствия.
Актером года становится Хоакин Феникс за главную роль в фильме "Джокер". Это первая для него статуэтка. В благодарственной речи экоактивист и убежденный веган Феникс вновь заговорил о катастрофическом влиянии людей на экологию.
Кстати, "Джокер" был лидером по количеству номинаций - целых одиннадцать, но завоевать удалось всего лишь две. Вторая - за лучший саундтрек.
Лучшей актрисой становится Рене Зельвегер за фильм "Джуди". Картина посвящена голливудской звезде Джуди Гарленд и ее работе в ленте "Волшебник страны Оз". Фильму в этом году исполнилось целых 80 лет.
Лучшей актрисой второго плана становится Лора Дерн за роль в фильме "Брачная история". В этой же категории, но мужской побеждает Брэд Питт, сыгравший в "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. В благодарственной речи Питт много шутил, затронул даже тему импичмента.
Свою первую статуэтку также забирает режиссер Тайка Вайтити за лучший адаптированный сценарий для картины "Кролик Джоджо".
Музыкальная пауза на "Оскаре"
В этом году церемония вновь проходила без ведущего. Однако запомнилась многочисленными музыкальными номерами. Например, на сцене внезапно появился Эминем, зачитав свой знаменитый оскароносный трек Lose Yourself. Зрители аплодировали стоя.
А недавняя триумфатор "Грэмми" Билли Айлиш спела пронзительный кавер на трек "Битлз" Yesterday.
На премии также выступил Элтон Джон - именно он взял статуэтку за песню Love Me Again к биографическому фильму о себе же "Рокетмен".
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