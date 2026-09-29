Презентация романа архитектора Шабалина "Мелодия застывшей музыки" пройдет 29 сентября в Минске
Автор:Редакция news.by
29 сентября в Национальной библиотеке состоится презентация романа Анатолия Шабалина "Мелодия застывшей музыки".
Автор - известный белорусский архитектор, дважды лауреат Государственной премии. Среди его работ - Дворец Республики и "Минск-Арена".
Новая книга расскажет историю одного из главных зданий Минска: как проектировали и строили Дворец Республики.
Анатолий Шабалин не только зодчий: он композитор, поэт и автор песен, которые исполняют ведущие артисты страны.
Музыкальную атмосферу вечера поддержат ведущие коллективы - они исполнят песни Шабалина. Дополнят программу театральные миниатюры в исполнении белорусских актеров.