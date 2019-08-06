Торжественные фанфары в их исполнении звучат на важных протокольных мероприятиях, а увертюры от классики до рока открывают международные фестивали. 17 лет назад был подписан указ о создании Президентского оркестра. За это время коллектив из семи десятков профессионалов создал проекты, которые каждый раз собирают аншлаги - это рок-концерт "Дым над водой", выступления на железнодорожном вокзале Минска и музыкальный тур по стране "Беларусь помнит". С бессменным главным дирижером - Виктором Бабарикиным - музыканты выступали в России, Иране, Польше и Молдове. К слову, заслуженный артист Беларуси номинирован на премию Союзного государства.



Президентский оркестр откроет сезон 20 сентября музыкой советского кино. Уже после озвучит самые громкие события осени: 50-летие легендарных "Песняроў" и юбилей композитора Игоря Крутого на "Минск-Арене".