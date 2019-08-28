Президентский оркестр продолжает гастрольное турне по стране

Прямо сейчас коллектив выезжает в Гомель. Сегодня там во Дворце культуры железнодорожников прогремят "Мелодии века". Два десятка хитов - от "Ночной серенады" Баха до попурри на песни Майкла Джексона - исполнят именитые мастера сцены.



Среди них скрипач Олег Пауля, который сотрудничал с симфоническими оркестрами Германии и Испании. Его музыкальный проект Pallаdium Electric Band несколько раз становился лучшей инструментальной группой Беларуси.



