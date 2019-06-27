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Президентский оркестр сыграет концерт сегодня на Центральном железнодорожном вокзале
Президентский оркестр вновь меняет большую сцену на зал ожидания. Сегодня на Центральном железнодорожном вокзале страны прозвучит концерт ко Дню Независимости и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. На протяжении часа, с 13 до 14 часов дня, гости столицы смогут бесплатно послушать мелодии военных лет и патриотические песни. Коллектив приготовил лучшее из своего репертуара.
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