Президентской библиотеке - 91. Редчайшие книги собирают тысячи просмотров в Сети со всего мира

Президентской библиотеке Беларуси 91 год.

Хотя нынешний статус библиотека специального назначения получила уже в суверенной Беларуси. Читательский билет когда-то был доступен лишь работникам Совнаркома и руководящим кадрам. В 94-м году распоряжением Президента Республики Беларусь Правительственная библиотека была переименована в Президентскую и переведена в подчинение Администрации Президента.

Сегодня это уникальное собрание насчитывает более 250 тысяч изданий. Есть редкие и ценные. Сверка фонда раз в пять лет. У библиотеки два филиала: в Администрации Президента и Исполкоме СНГ.