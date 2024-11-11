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Президентской библиотеке - 91. Редчайшие книги собирают тысячи просмотров в Сети со всего мира

Президентской библиотеке Беларуси 91 год.

Хотя нынешний статус библиотека специального назначения получила уже в суверенной Беларуси. Читательский билет когда-то был доступен лишь работникам Совнаркома и руководящим кадрам. В 94-м году распоряжением Президента Республики Беларусь Правительственная библиотека была переименована в Президентскую и переведена в подчинение Администрации Президента.

Сегодня это уникальное собрание насчитывает более 250 тысяч изданий. Есть редкие и ценные. Сверка фонда раз в пять лет. У библиотеки два филиала: в Администрации Президента и Исполкоме СНГ.

Редчайшие книги, которые и для специалистов были в ограниченном доступе, уже собирают тысячи просмотров в Сети со всего мира. То, что старались руками не трогать, сейчас листают без ограничений.

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