Прием заявок на 15-й сезон радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" начнется 1 октября

В Беларуси стартует 15-й сезон главного радиоконкурса страны "Маладыя таленты Беларусі". В 2026 году проект Министерства культуры и Белтелерадиокомпании посвящен Году белорусской женщины и пройдет под девизом "Открой свою индивидуальность!".

В списке представлено 9 номинаций, а главной новинкой станет появление "Академического вокала". Финалисты выступят в сопровождении симфонического оркестра медиахолдинга.

Прием заявок и видеозаписей на юбилейный конкурс стартует 1 октября и продлится ровно 20 дней. Организаторы ждут юных исполнителей от 10 до 18 лет. А в новой номинации "Академический вокал" попробовать свои силы могут участники в возрасте до 25 лет.

Для участия в радиоконкурсе необходимо направить пакет документов и видеозапись исполнения на электронный адрес проекта.

Обязательное техническое требование: на конкурсном видео в кадре должен присутствовать логотип канала "Культура" Белорусского радио, распечатанный или выведенный на экран телефона. Компьютерный монтаж не допускается - это подтверждает, что видео записано специально для проекта.