ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Прием заявок на Национальную премию в области изобразительного искусства продлевается до 16 апреля

Все,что необходимо, - это заполнить заявку и отправить ее дирекции конкурсана электронный адрес Национального исторического музея. Творческая группа уже отсмотрела 250 писем. Все участники, вошедшие в шорт-лист премии, станут экспонентами итоговой выставки. Среди наград форума - денежная премия в размере 100 базовых величин и поощрение в виде рекомендации произведений на закупки в фонды госмузеев. Имена лауреатов Нацпремии в области изобразительного искусства узнаем в июне. Выбирать лучших будут в 10-ти творческих номинациях. Помимо традиционных, живописи и скульптуры, есть такие позиции как искусствоведение и критика.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все