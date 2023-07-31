Пригожин будет судить участников "Фактор.by"

Судить талантливых участников шоу "Фактор.by" будет Иосиф Пригожин. Знаменитый российский продюсер теперь официально стал одним из четверых наставников проекта.

Иосиф Пригожин займет кресло музыкального критика Сергея Соседова. Напомним, он покинул шоу в прошлом сезоне. Сегодня Белтелерадиокомпания подписывает договор о сотрудничестве с лучшим продюсером десятилетия по версии одного из крупнейших музыкальных телеканалов.