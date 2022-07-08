3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Природные ценности Венесуэлы в фотоэкспозиции в галерее "Университет культуры"
Горный хребет Кордильера-де-лос-Андес, самый высокий в мире водопад Анхель, тропические леса, саванны с огромными вселенными растений и животных - все эти природные ценности Венесуэлы представлены в фотоэкспозиции в художественной галерее "Университет культуры". Проект-выставку "Путешествие по Венесуэле" дополнила коллекция традиционных народных костюмов разных регионов страны, в которых отмечаются главные национальные праздники. Раздел "Природные богатства Венесуэлы" рассказывает о полезных ископаемых, водных и энергетических ресурсах, плодородных землях южноамериканской страны.
Мы, венесуэльцы, безусловно, гордимся своей родиной и сегодня пользуемся случаем, чтобы представить лишь малую часть тех ценностей, тот колорит, который характерен для нашей страны. Экспонаты показывают не только наши природные богатства и полезные ископаемые нашего государства. О Венесуэле часто говорят в контексте полезных ископаемых, нефти, золота и алмазов. Но самое большое богатство нашей земли - это наш народ.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
ГПК: за неделю белорусским безвизом воспользовались почти 4,5 тыс. жителей Европы
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
В мире
Все
В cекторе Газа за сутки от израильских атак погибли 70 человек
Оппозиция в Молдове опротестует результаты выборов президента
В Европе с приходом похолодания резко выросли цены на электроэнергию. В чем причина?
5 ноября в США - основной день голосования на выборах президента. Кто займет кресло в Белом доме?
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов