Природные ценности Венесуэлы в фотоэкспозиции в галерее "Университет культуры"

Мы, венесуэльцы, безусловно, гордимся своей родиной и сегодня пользуемся случаем, чтобы представить лишь малую часть тех ценностей, тот колорит, который характерен для нашей страны. Экспонаты показывают не только наши природные богатства и полезные ископаемые нашего государства. О Венесуэле часто говорят в контексте полезных ископаемых, нефти, золота и алмазов. Но самое большое богатство нашей земли - это наш народ.

Франклин Рамирес Араке, Чрезвычайный и Полномочный посол Венесуэлы в Беларуси