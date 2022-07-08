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Природные ценности Венесуэлы в фотоэкспозиции в галерее "Университет культуры"

Горный хребет Кордильера-де-лос-Андес, самый высокий в мире водопад Анхель, тропические леса, саванны с огромными вселенными растений и животных - все эти природные ценности Венесуэлы представлены в фотоэкспозиции в художественной галерее "Университет культуры". Проект-выставку "Путешествие по Венесуэле" дополнила коллекция традиционных народных костюмов разных регионов страны, в которых отмечаются главные национальные праздники. Раздел "Природные богатства Венесуэлы" рассказывает о полезных ископаемых, водных и энергетических ресурсах, плодородных землях южноамериканской страны.

Мы, венесуэльцы, безусловно, гордимся своей родиной и сегодня пользуемся случаем, чтобы представить лишь малую часть тех ценностей, тот колорит, который характерен для нашей страны. Экспонаты показывают не только наши природные богатства и полезные ископаемые нашего государства. О Венесуэле часто говорят в контексте полезных ископаемых, нефти, золота и алмазов. Но самое большое богатство нашей земли - это наш народ.
Франклин Рамирес Араке, Чрезвычайный и Полномочный посол Венесуэлы в Беларуси

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