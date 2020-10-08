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Присоединиться к магии рукоделия предков предлагает музей в Раубичах
Пополнить маршрут выходного дня встречей с национальными ремеслами и присоединиться к магии рукоделия наших предков предлагает Музей белорусского народного искусства в Раубичах. Он научит, как брать творческие рекорды, создавая колоритные вещи своими руками.
Вместе с этно-мастер-классами посетителю проведут экскурсию по миру белорусской аутентики - в музее насчитывается более 500 экспонатов, некоторым предметам более 400 лет! Наталья Бордиловская ознакомилась с экспозицией.
Налево пойдешь - трамплины и трассы, шумный мир спорта. Направо от въезда в Раубичи - тишина Крестогорского костела. Вот уже более 40 лет здесь - музей. Под высокими сводами - экспозиция народных жемчужин Беларуси, более 500 предметов, собранных по всей стране во время научных экспедиций. Соломо- и лозоплетение, гончарство, роспись по дереву, ткачество. Самый почетный "старожил" под витринным стеклом - 400-летний сосуд ковш-братина для мужских пиршеств.
В экспозиции бытовой керамики больше известные терракотового цвета глазированные банки и кувшины из разных регионов Беларуси. И только из Пружан - редкий декор: черноглянцеваные "с дымлением" вазы и кувшины. Много предметов из дерева: от "матрешечных" корзин до элементов иконостаса, все - рук белорусских плотников и столяров.
Один из важнейших элементов любого храма: Царские врата. Обычно Царские врата делали из золота. Но был ли доступен дорогой материал, например, в деревенских церквушках? Народные мастера-белорусы приспособились и делали Царский притвор из соломки!
Соломенные врата под переливами свечей сверкали не хуже драгоценных камней! Таких предметов культового обихода в Беларуси сохранились только три: этот, которому 200 лет. В экспозиции Национального художественного музея и в Гродно. Есть реплика в Дудутках.
Во всем разнообразии - традиционные костюмы белорусов от начала 19 века - из льна и хлопка, ежедневные и праздничные, мужские и женские. В коллекции нарядов представлены все белорусские регионы. Все техники обработки ткани и покроя. Вы думаете, это устаревшие фасоны? Смотрите - тренд сегодняшних модниц - плиссированная юбка. В древности мелкие складочки зажимали тестом и клали в печку. Когда тесто на юбке запекалось - его снимали, так и получалось "плиссе" - на века, даже сейчас не разутюжить!
Сувениры из соломки, куклы в народных костюмах, всегда популярные браслетики из красных нитей: в Музее белорусского народного искусства поддерживают практику деревенского рукоделия. Любого желающего здесь научат плетению поясов и изготовлению национальной игрушки на мастер-классах. Назовут бесчисленное количество признаков и расскажут легенды от наших предков: культуру их здесь хранят бережно.
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