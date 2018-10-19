Про самые интересные постановки форума "ТеАрт" рассказала организатор Анжелика Крашевская

19 постановок из 10 стран Евразии собрал в Минске VIII Международный форум искусства "ТеАрт". Как удается из года в год поддерживать интерес зрителей к форуму, как отбираются спектакли для фестиваля, какой он сегодня современный театр и какие постановки особенно впечатлили зрителей. На вопросы программы "События" отвечает директор международного форума Анжелика Крашевская.