"Про счастье". Персональная выставка Альбины Кнауэр

Выйти за рамки и написать эмоции. Художественная галерея "Университет культуры" представляет выставку живописи "Про счастье". Это первая персональная экспозиция Альбины Кнауэр - белорусского дизайнера и архитектора. Все 60 картин были созданы за последние два года. Они выполнены в различных техниках - акрил, масло, акварель и тушь. Все полотна не сюжетные, а абстрактные. Через образы и сочетание цветов художница поделилась своими мыслями и фантазиями со зрителем.



Увидеть выставку можно до 19 ноября.



