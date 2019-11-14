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"Про счастье". Персональная выставка Альбины Кнауэр
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Выйти за рамки и написать эмоции. Художественная галерея "Университет культуры" представляет выставку живописи "Про счастье". Это первая персональная экспозиция Альбины Кнауэр - белорусского дизайнера и архитектора. Все 60 картин были созданы за последние два года. Они выполнены в различных техниках - акрил, масло, акварель и тушь. Все полотна не сюжетные, а абстрактные. Через образы и сочетание цветов художница поделилась своими мыслями и фантазиями со зрителем.
Увидеть выставку можно до 19 ноября.