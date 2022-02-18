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Продажа билетов на "Славянский базар" стартует 18 февраля
Билеты на все проекты "Славянского базара" в Летнем амфитеатре поступят в продажу уже сегодня, 18 февраля. На протяжении трех дней их можно приобрести только в кассах Витебска. А после - по всему миру. Подробности озвучили журналистам в дирекции фестиваля.
В этом году тридцать первый форум искусств пройдет с 14 по 17 июля. Дополнительные проекты запланированы на 13 и 18 июля. "Славянский базар" порадует изобилием звезд. С юбилейным концертом в фестивальный Витебск приедет Тамара Гвердцители.
В расширенном формате будет представлена творческая программа под эгидой Союзного государства, а для молодежи готовят множество проектов в формате open air.
Фестиваль не юбилейный. Но те эмоции, которые остались после юбилейного, нам очень хочется продлить, потому что праздник - это всегда прекрасно. На фестивале будет много экспериментов, начиная от большой увертюры. Это будет что-то такое, чего еще не было на сцене Летнего амфитеатра. В том году мы удивляли льдом, а в этом будет настоящий большой цирковой проект.
Сюрпризы на конкурсных площадках
Детскому музыкальному конкурсу в этом году 20 лет. Дирекция фестиваля планирует собрать максимально полный первый состав жюри песенного состязания. Не менее интригующим будет и взрослый конкурс XXXI "Славянского базара".
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