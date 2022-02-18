Продажа билетов на "Славянский базар" стартует 18 февраля

Фестиваль не юбилейный. Но те эмоции, которые остались после юбилейного, нам очень хочется продлить, потому что праздник - это всегда прекрасно. На фестивале будет много экспериментов, начиная от большой увертюры. Это будет что-то такое, чего еще не было на сцене Летнего амфитеатра. В том году мы удивляли льдом, а в этом будет настоящий большой цирковой проект.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"