ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Продажа билетов на "Славянский базар" стартует 18 февраля

Билеты на все проекты "Славянского базара" в Летнем амфитеатре поступят в продажу уже сегодня, 18 февраля. На протяжении трех дней их можно приобрести только в кассах Витебска. А после - по всему миру. Подробности озвучили журналистам в дирекции фестиваля.

В этом году тридцать первый форум искусств пройдет с 14 по 17 июля. Дополнительные проекты запланированы на 13 и 18 июля. "Славянский базар" порадует изобилием звезд. С юбилейным концертом в фестивальный Витебск приедет Тамара Гвердцители.
В расширенном формате будет представлена творческая программа под эгидой Союзного государства, а для молодежи готовят множество проектов в формате open air.

Фестиваль не юбилейный. Но те эмоции, которые остались после юбилейного, нам очень хочется продлить, потому что праздник - это всегда прекрасно. На фестивале будет много экспериментов, начиная от большой увертюры. Это будет что-то такое, чего еще не было на сцене Летнего амфитеатра. В том году мы удивляли льдом, а в этом будет настоящий большой цирковой проект.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"


Сюрпризы на конкурсных площадках

Детскому музыкальному конкурсу в этом году 20 лет. Дирекция фестиваля планирует собрать максимально полный первый состав жюри песенного состязания. Не менее интригующим будет и взрослый конкурс XXXI "Славянского базара".

Другие новости культуры:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все