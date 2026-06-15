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Продолжается прием заявок на музыкальное шоу "Фактор.BY"
"Фактор.BY" зажигает новые звезды. Белтелерадиокомпания продолжает прием заявок на самое популярное музыкальное шоу страны.
Если вы давно мечтали о сцене, заполняйте онлайн-форму на сайте news.by, грузите свое видео с исполнением композиции а капелла, а лучше приходите на живое прослушивание.
Команда проекта всех ждет в Бресте. Там кастинг продлится 2 дня, затем эстафету примет Пинск. На прослушивание приглашаются исполнители старше 16 лет и без ограничений по возрасту. Фокус-группа будет искать таланты сразу для двух проектов: "Фактор.BY" и "Фактор.by 60+". В более крупных городах и областных центрах кастинг продлится 2 дня.
Традиционное исключение - Минск. Там прослушивания будут проходить с 9 по 13 июля включительно. К слову, именно в белорусской столице фиксируют наибольшее количество желающих стать участником проекта.
Не откладывайте свой шанс стать знаменитым. Вам уже исполнилось 16 и вы готовы спеть на всю страну, а может быть, Вы вышли на заслуженную пенсию, но сердце просит песни? Команда самого рейтингового телешоу ждет встречи с талантами. Ждет ее и главная музыкальная сцена Беларуси.