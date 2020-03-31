Продолжается конкурс "Песні зямлі беларускай"

"Песні зямлі беларускай" продолжает искать группа "Аура". Лауреаты премии "За духовное возрождение" совместно с Министерством образования объявили открытый конкурс молодых авторов и композиторов. Принять участие могут как любители, так и профессионалы в музыкальной сфере - учащиеся, студенты и рабочая молодежь. Главное условие - оригинальность. Материал может быть и на русском, и на белорусском языках.



Прислать аудиозапись можно до 15 мая в официальную группу "Вконтакте". К заявке нужно прикрепить анкету с указанием полного имени участника и педагога и контактными данными. Оценивать работы будут мэтры белорусской эстрады - Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Ирина Дорофеева. Организаторы уже приняли 7 десятков композиций. Песню победителя музыкальные эксперты исполнят на большой концертной площадке в Минске. Подробная информация - в соцсетях, а также на сайте Министерства образования.

