3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Продолжается конкурс "Песні зямлі беларускай"
"Песні зямлі беларускай" продолжает искать группа "Аура". Лауреаты премии "За духовное возрождение" совместно с Министерством образования объявили открытый конкурс молодых авторов и композиторов. Принять участие могут как любители, так и профессионалы в музыкальной сфере - учащиеся, студенты и рабочая молодежь. Главное условие - оригинальность. Материал может быть и на русском, и на белорусском языках.
Прислать аудиозапись можно до 15 мая в официальную группу "Вконтакте". К заявке нужно прикрепить анкету с указанием полного имени участника и педагога и контактными данными. Оценивать работы будут мэтры белорусской эстрады - Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Ирина Дорофеева. Организаторы уже приняли 7 десятков композиций. Песню победителя музыкальные эксперты исполнят на большой концертной площадке в Минске. Подробная информация - в соцсетях, а также на сайте Министерства образования.
Президент
Все
"Образец наивысшего служения национальной культуре" - Лукашенко поздравил Оловникова с днем рождения
Лукашенко поздравил с юбилеем коллектив Витебской госакадемии ветеринарной медицины
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов