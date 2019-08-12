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Продолжается прием заявок для участия в национальном отборе на детское "Евровидение-2019"
Белтелерадиокомпания продолжает прием заявок для участия в национальном отборе на детский конкурс песни "Евровидение-2019".
Приглашаются как сольные исполнители, так и коллективы, в составе которых не более шести человек. Возраст артистов - от 9 до 14 лет. В проекте может участвовать песня, состоящая из стихов на белорусском, русском языках с использованием иностранного, но не более 40 % от общего объема текста. Продолжительность композиции - не менее 2 минут 45 секунд, но не более 3 минут. Полная информация о конкурсе указана в положении. С ним можно ознакомиться на сайте холдинга tvr.by в разделе "Спецпроекты".
Заявки для участия принимаются в электронном виде до 15 августа. Позже запланирован отборочный тур, в ходе которого профессиональное жюри определит от 7 до 10 финалистов. Победителя нацотбора определят на итоговом гала-концерте не позднее 27 сентября. Триумфатор в ноябре отправится на детское "Евровидение-2019" в польский город Гливице.
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