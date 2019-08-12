Продолжается прием заявок для участия в национальном отборе на детское "Евровидение-2019"

Приглашаются как сольные исполнители, так и коллективы, в составе которых не более шести человек. Возраст артистов - от 9 до 14 лет. В проекте может участвовать песня, состоящая из стихов на белорусском, русском языках с использованием иностранного, но не более 40 % от общего объема текста. Продолжительность композиции - не менее 2 минут 45 секунд, но не более 3 минут. Полная информация о конкурсе указана в положении. С ним можно ознакомиться на сайте холдинга tvr.by в разделе "Спецпроекты".