Проект "Фестиваль экскурсоводов" в десятый раз пригласил минчан на бесплатные экскурсии

Больше узнать о своей улице, районе и городе. В десятый раз проект "Фестиваль экскурсоводов" пригласил минчан на бесплатные экскурсии. Краеведы, историки и просто любители рассказывают самые интересные факты из жизни белорусской столицы. Туристы посетили главные спортивные арены, музеи и промышленные объекты, по-новому увидели уже знакомые городские пейзажи.



К проекту в этом году присоединились не только областные города, но и небольшие населенные пункты и городки. Бесплатные экскурсии в столице продолжатся до 22 апреля.