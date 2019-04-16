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Проект "Фестиваль экскурсоводов" в десятый раз пригласил минчан на бесплатные экскурсии

Больше узнать о своей улице, районе и городе. В десятый раз проект "Фестиваль экскурсоводов" пригласил минчан на бесплатные экскурсии. Краеведы, историки и просто любители рассказывают самые интересные факты из жизни белорусской столицы. Туристы посетили главные спортивные арены, музеи и промышленные объекты, по-новому увидели уже знакомые городские пейзажи.

К проекту в этом году присоединились не только областные города, но и небольшие населенные пункты и городки. Бесплатные экскурсии в столице продолжатся до 22 апреля.

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