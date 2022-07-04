Проект "Гордость и слава Березинского края" познакомит вас с работами белорусских художников

Прославлять творчество талантливых белорусов и дать возможность местным художникам выставлять свои работы. В Березинской районной библиотеке стартовал проект "Гордость и слава Березинского края". Первой ласточкой стала выставка трех мастеров - профессионального живописца Снежаны Никулиной, автора-любителя Аллы Семеняко и уроженца города Березино Виктора Колоса.

Художественный проект будет иметь свое продолжение. Для него и будущих выставок в обновленной Березинской библиотеке создадут специальную арт-локацию.