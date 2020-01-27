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Проект "Грань" художника Аркадия Степина
30 лет его картины не покидали пределов квартиры. Он работал, рисовал, даже сменил несколько профессий в состоянии серьезных ограничений по зрению. Даже получил звание народного мастера Беларуси. Галерея Савицкого представляет выставочный проект "Грань" как результат творческой деятельности художника Аркадия Степина. Около 80 живописных и графических работ были созданы художником в период с 1978 года. Основная часть графики была завершена в прошлом году. Проект "Грань", где автор представляет личное направление в искусстве - постатеистический романтизм, впервые показан широкой публике.
Работы художника Аркадия Степина находятся в частных коллекциях России, Бельгии, Финляндии, Швеции и Германии.
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