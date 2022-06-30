Проект "Художник и город" приглашает на променад

11 сезон открыл выставочный проект на пересечении улиц Комсомольской и Революционной. Этот год посвящен столетию со дня рождения Героя Беларуси, народного художника Михаила Савицкого. Экспозиция в пешеходном центре Минска представляет 34 полотна. Это работы легендарного мастера и его учеников. Картины отпечатаны на объемных кубах, которые создают эффект прогулки по музейным залам.

Это не первый год, но сегодня, я вот смотрю, это наиболее выразительная экспозиция. Здесь представлено несколько моих работ. Конечно же, речь была о том, чтобы они были наиболее ярко типичные, выразительные для художника. У меня большое количество картин, посвященное городу Минску.