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Проект "Художник и город" приглашает на променад
Выставочная галерея под открытым небом. Проект "Художник и город" вновь приглашает на променад в формате open air. Кому из художников в 11-м сезоне отдали пространство пешеходного центра Минска?
11 сезон открыл выставочный проект на пересечении улиц Комсомольской и Революционной. Этот год посвящен столетию со дня рождения Героя Беларуси, народного художника Михаила Савицкого. Экспозиция в пешеходном центре Минска представляет 34 полотна. Это работы легендарного мастера и его учеников. Картины отпечатаны на объемных кубах, которые создают эффект прогулки по музейным залам.
Это не первый год, но сегодня, я вот смотрю, это наиболее выразительная экспозиция. Здесь представлено несколько моих работ. Конечно же, речь была о том, чтобы они были наиболее ярко типичные, выразительные для художника. У меня большое количество картин, посвященное городу Минску.
Традиционно репродукции сопровождаются описанием на трех языках - белорусском, русском и английском. Большая часть картин посвящена столице и белорусским сельским пейзажам.
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