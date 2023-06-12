Проект китайских фотохудожников Impressions открылся в Минске

В столичной галерее "Университет культуры" открылся белорусско-китайский выставочный проект Impressions. Его участники - магистранты Белорусского государственного университета культуры, гости из Китайской Народной Республики, которые проходят в нашей стране обучение и повышение квалификации. В экспозиции из 200 работ фотографии трех китайских художников. Они представляют зрителю портреты своей родины и взгляд на Беларусь.