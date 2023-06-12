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Проект китайских фотохудожников Impressions открылся в Минске

В столичной галерее "Университет культуры" открылся белорусско-китайский выставочный проект Impressions. Его участники - магистранты Белорусского государственного университета культуры, гости из Китайской Народной Республики, которые проходят в нашей стране обучение и повышение квалификации. В экспозиции из 200 работ фотографии трех китайских художников. Они представляют зрителю портреты своей родины и взгляд на Беларусь.

Вернисаж Impressions стал настоящим праздником искусства. Его украсили песни и танцы в исполнении китайских гостей - учащихся Белорусского государственного университета культуры и искусств.

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