Проект "Искусство и медиа против гендерных стереотипов" стал одним из победителей WeSeeEqual

Картины, фото и эссе - за равноправие. Проект минчан "Искусство и медиа против гендерных стереотипов" был отмечен грантом и стал одним из пяти победителей на престижном европейском конкурсе WeSeeEqual. Белорусская команда раскрыла проблемы равноправия через фотоработы, журналистские материалы и арт-объекты. Среди победителей - проекты Аргентины, Индии, Египта и Пакистана. На суд жюри в Женеву было прислано более сотни заявок.