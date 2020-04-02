Проект "Неделя Купаловского онлайн" завершится спектаклем "Урожай"

Постановку 16+ по пьесе обладателя премии "Золотая маска" Павла Пряжко зрители смогут увидеть сегодня, не выходя из дома. Знакомить публику с современной белорусской драматургией будут четыре героя. Именно они, столкнувшись с некоторыми трудностями, попытаются собрать урожай в осеннем яблоневом саду. Чтобы узнать, что из этого вышло, необходимо проследовать по ссылке на просмотр спектакля. Она будет доступна на официальном сайте kupalauski.by и в социальных сетях театра.



