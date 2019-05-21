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Проект реконструкции столичного кинотеатра "Победа" представят этой осенью
Проект реконструкции столичного кинотеатра "Победа" представят этой осенью, а в декабре приступят к строительным работам. Об этом сегодня сообщил начальник технического отдела предприятия "Мінская спадчына" Сергей Абрамов. Реставрация кинотеатра, который является историко-культурной ценностью в стиле сталинского ампира, будет длиться два года. Технических сложностей по его восстановлении специалисты не видят.
Сейчас в Минске ведется реконструкция восьми городских объектов. Это и музыкальный колледж на площади Свободы, и бывший корпус первого хлебозавода, на месте которого через три года появится крупный многофункциональный комплекс.
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