Проект реконструкции столичного кинотеатра "Победа" представят этой осенью, а в декабре приступят к строительным работам. Об этом сегодня сообщил начальник технического отдела предприятия "Мінская спадчына" Сергей Абрамов. Реставрация кинотеатра, который является историко-культурной ценностью в стиле сталинского ампира, будет длиться два года. Технических сложностей по его восстановлении специалисты не видят.



Сейчас в Минске ведется реконструкция восьми городских объектов. Это и музыкальный колледж на площади Свободы, и бывший корпус первого хлебозавода, на месте которого через три года появится крупный многофункциональный комплекс.