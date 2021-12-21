3.69 BYN
Проект "Тату в искусстве" собрал в Минске две сотни работ от 50 белорусских авторов
Чернила на теле - современный арт или дань трендам? Об осознанном подходе к модернизации внешности рассказывают в Национальном центре современных искусств. Проект "Тату в искусстве" собрал две сотни работ от пятидесяти белорусских авторов. С миром чернил знакомят эскизы, фотографии, скульптуры и картины тату-мастеров. Возрастной ценз 16+. В экспозиции и реплика из арсенала Пола Роджерса. Еще в 1970-х годах мастер создал серию инструментов нательной живописи и вошел в историю как отец американской татуировки.
Здесь не только мы показываем татуировку как таковую, мы хотели бы показать здесь именно искусство в татуировке. То есть, что тату - это все-таки живопись, это искусство нательное, и занимаются им в основном профессиональные художники. Нанося тот или иной рисунок, оценивать его не только с точки зрения красоты, но и с точки зрения символизма, потому что многие рисунки - это какие-то обереги.
Не только узнать о сакральном значении татуировок в разных культурах, но и увидеть пошаговый процесс создания произведения. Проект "Тату в искусстве" сопровождается тематическими лекциями, мастер-классами, ждут эстетов и на кинопросмотры.