Проект "Тату в искусстве" собрал в Минске две сотни работ от 50 белорусских авторов

Здесь не только мы показываем татуировку как таковую, мы хотели бы показать здесь именно искусство в татуировке. То есть, что тату - это все-таки живопись, это искусство нательное, и занимаются им в основном профессиональные художники. Нанося тот или иной рисунок, оценивать его не только с точки зрения красоты, но и с точки зрения символизма, потому что многие рисунки - это какие-то обереги.

Олег Рыжков, куратор выставки