Проект "Театральные вечера у Ратуши" показал музыкальную фантазию "Муха-Цокотуха"

Известная детская сказка с современным колоритом на сцене под открытым небом. Музыкальную фантазию на "Муху-Цокотуху" Корнея Чуковского показали актеры Театра юного зрителя в рамках проекта "Театральные вечера у Ратуши". Мероприятие проходит в столице впервые и собирает коллективы восьми ведущих городских театров. Спектакли и творческие вечера на сцене в самом центре Минска не оставят безразличными ни взрослых, ни маленьких зрителей.