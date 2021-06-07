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Проект "Театральные вечера у Ратуши" показал музыкальную фантазию "Муха-Цокотуха"

Известная детская сказка с современным колоритом на сцене под открытым небом. Музыкальную фантазию на "Муху-Цокотуху" Корнея Чуковского показали актеры Театра юного зрителя в рамках проекта "Театральные вечера у Ратуши". Мероприятие проходит в столице впервые и собирает коллективы восьми ведущих городских театров. Спектакли и творческие вечера на сцене в самом центре Минска не оставят безразличными ни взрослых, ни маленьких зрителей.

Насладиться театральным искусством горожане смогут в течение шести суббот до 10-го июля.


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