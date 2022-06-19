Проект "Вытокі. Крок да Алімпу" проходит в Беларуси - впереди Горки, Полоцк и Копыль

Узнавать не только свою историю, но и культурные традиции родного края, раскрывать его потенциал через спорт, науку и искусство - главная цель проекта "Вытокі. Крок да Алімпу", который на этой неделе гостил в Новогрудке. По сути, в гродненском регионе культурно-спортивный фестиваль отметил экватор своего путешествия. Проект уже побывал в Речице и Столине - впереди Горки, Полоцк и Копыль.

Уникальный фестиваль, среди организаторов которого Национальный олимпийский комитет и Федерация профсоюзов Беларуси, объединил вокруг себя людей разных возрастов и профессий, любителей культуры, спорта и истории - каждого, кто любит свою родину и стремится открыть для себя все ее тайны. Чем удивлял искушенную публику Новогрудок, расскажет Елена Горельчик.



Несколько веков назад неприступная крепость, стены которой становились непреодолимой преградой для крестоносцев или монголо-татар, стояли на защите. Бывшая резиденция князей Великого княжества Литовского до наших дней сохранилась в виде двух башен - Костельной и элементов Щитовки.



Новогрудский замок теперь под охраной государства - стены, хранящие историю, готовы рассказать свои тайны.



Говорят, в свой день рождения сюда именно спускается Адам Мицкевич. Он гуляет по городу, приходит на Замковую гору, потому что в детстве это были его самые любимые места. Светлана Чубрик, завотделом Новогрудской районной библиотеки



Буквально в пяти минутах ходьбы от Новогрудского замка, в парке, утопая в тени деревьев, расположился Дом-музей Адама Мицкевича - шляхетская усадьба 19 века под открытым небом, внутри - личные вещи.







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У нас есть очки Мицкевича. Когда он уезжал из России, он случайно оставил их в семье Воронцовых. А когда узнали (в 55-м году), что здесь, в Новогрудке, открылся музей, они у себя хранили как реликвию и потом передали в наш музей. Анна Апанович, директор Дома-музея Адама Мицкевича



Сквозь аллею фонарей (это порядка 20 ночных светильников), попав на пересечение улиц Замковой и 1 Мая, оказываемся у библиотеки. Здесь же мини-музей макетов "Страчаная спадчына", ретро-фотоателье помогает переместиться словно на машине времени далеко в прошлое. На входе во дворец книги - книжный дом.



Это проект нашего молодежного парламента. Любой желающий может прийти, положить сюда книжечки, взять и почитать. Но эти книги, если ее взял, значит нужно положить свою книжечку. Ирина Стародымова, замдиректора Новогрудской районной библиотеки



На память о Новогрудке - оберег, он сделан руками работников этой же библиотеки - говорят, приносит счастье и удачу.



Но историю можно не только увидеть, ее можно услышать. Иногда именно музыка помогает прочувствовать самое сокровенное и словно оказаться в прошлом.



Фестиваль "Вытокі", чем он уникален? Тем, что объединяет не только спорт, не только эстрадную музыку, но и такие философские вещи, и белорусское наследство. Валерий Шмат, композитор, руководитель арт-группы "Беларусы"



Но "Вытокі" - это история не только про культуру, традиции, живопись или музыку. Это еще и про спорт.



Будьте активны, получайте свои призы! Традиционно хотели бы руководству вашего города вручить сертификат, средства от которого будут потрачены на спортивную инфраструктуру вашего города. Хорошего вам дня, всем удачи! Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси



В субботу главная площадь Новогрудка превратилась в огромный олимпийский квест. За внимание тех, кому от 3 до 14, боролись порядка 20 видов спорта.



Это здорово для 30-тысячного городка. Такое количество людей! Стоит задача, чтобы не только детей привлечь к занятиям спортом, но и родителей. Спорт - это быстрее, выше, сильнее. Андрей Барбашинский, олимпийский чемпион по гандболу



Главная задача участников квеста - собрать 15 штампиков и получить за это подарок - музыкальную колонку. Печать только за выполненное задание. Попробовать себя могли и взрослые, но только вне конкурса.







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Бокс - это очень хорошее кардио. Я уже сама несколько лет занимаюсь, но непрофессионально. Поэтому всем рекомендую этот вид спорта. На фестивале "Вытокі" площадка по боксу представлена очень ярко, интересно. Одна из площадок, которая всегда наполнена спортсменами, именитыми белорусскими атлетами, боксерами. Виктория Меннанова, начальник отдела информации Национального олимпийского комитета Беларуси



По маршруту "Вытокаў" колесит и вот эта красная машина - национальный бренд. Здесь можно запросто оценить мощь белорусского гиганта, а заодно и пообщаться к пилоту экстра-класса.



Мероприятия, когда задействованы многие другие виды спорта, они, конечно, привлекают людей. Мы смотрим (не только жители города, но и со всего региона приезжают) на такое мероприятие. Посмотреть, ощутить гордость за то, что мы имеем в своей стране, поэтому интерес очень большой. Сергей Вязович, капитан команды "МАЗ-СПОРТавто"



Практически по соседству расположилась одна из самых популярных площадок. Здесь мастер-класс по стрельбе можно было получить от самой Людмилы Ананько.



Попросили описать одним словом это масштабное мероприятие. Мне хочется сказать, что это кайф. Вот реально. Для детей, для семей. Так все масштабно, красиво. Такая движуха везде. Очень здорово. И мне вдвойне приятно, что это проходит на моей родине. Вот это непосредственно мои первые лыжи, с которых начался мой путь в биатлон. Вот они самые родные, фартовые. Людмила Ананько, бронзовый призер чемпионата мира по биатлону



Пока дети влюбляются в спорт, родители тут же могут позволить себе пошопиться. Особенно повезло гостям Новогрудка, ведь у себя дома такое не продается - это местный колорит. Ремесленники с удовольствием делятся своими секретами. Настоящую белорусскую квашеную капусту можно получить только из осиновой бочки.



Мне очень нравится, что все делается для детей. За здоровый образ жизни, это дорогого стоит. Наталья Шарипова, ремесленница



Стоило только утихнуть спортивным сражениям, как Новогрудок вновь оказался во власти музыки. Концерт молодых вокалистов, его победительницей здесь стала Дина Малявская - это ее музыкальный олимп. Показ мод от известных белорусских дизайнеров - под емким слоганом "Роднае - моднае".

