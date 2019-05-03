Программа "Магия танца" на сцене Музыкального театра

От классики до эстрады. Программу "Магия танца" на сцене Музыкального театра представила кафедра хореографии Университета культуры и искусств. Композиции сочинили преподаватели и студенты. К слову, многие танцовщики - постоянные участники нацотборов Белтелерадиокомпании на конкурс "Евровидение". Ансамбль кафедры хореографии и Мастерская эстрадного танца при Университете культуры отмечены премиями спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Концерт кафедры хореографии прошел в рамках 17-го фестиваля искусств "Арт-мажор". Форум продлится в Минске до июня и завершится гала-концертом в Доме офицеров.