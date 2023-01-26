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Программист, педагог или блогер - кто победит в суперфинале "Фактора.by"?

Кульминация вокального проекта случится в эту пятницу - 27 января - и прорисует пути преодоления каждого суперфиналиста.

Сегодня пройдут репетиции финального шоу. Марго Новик, Иван Дятлов и Владимир Арутюнян впервые сами выбрали одну из песен. Вторая - выбор их наставников. Какими они видят своих подопечных в будущем? С 12:00на съемочной площадке - мозговой штурм на тему образов и движений, репетиции звука и света, оттачивание вокальных мелизмов.

Станет ли суперфинал "Фактора.by" точкой в карьере? Или все же будем слышать новые хиты из каждого теле- и радиоприемника?Решать зрителю. Традиционно голосование за победителя начнется во время прямого эфира.

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