Программист, педагог или блогер - кто победит в суперфинале "Фактора.by"?

Кульминация вокального проекта случится в эту пятницу - 27 января - и прорисует пути преодоления каждого суперфиналиста.

Сегодня пройдут репетиции финального шоу. Марго Новик, Иван Дятлов и Владимир Арутюнян впервые сами выбрали одну из песен. Вторая - выбор их наставников. Какими они видят своих подопечных в будущем? С 12:00на съемочной площадке - мозговой штурм на тему образов и движений, репетиции звука и света, оттачивание вокальных мелизмов.