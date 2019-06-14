Программу вечеров Большого театра открывают бессмертные хиты Клавдии Шульженко

В эти минуты в Несвиже стартует трехдневный музыкальный форум. Открывают программу вечеров Большого театра бессмертные хиты Клавдии Шульженко. В этом году в резиденцию Радзивиллов солисты оперы и балета привезли обновленную постановку "Ромео и Джульетта", два концерта с произведениями Станислава Монюшко и "Тоску" Пуччини. Всего в афише семь представлений. Кульминацией станет гала-концерт 16 июня.