3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Витебске сегодня стартует XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар"
Несмотря на то, что официальное открытие в четверг, форум уже встречает гостей. Так, сегодня в 17 часов на сцене концертного зала "Витебск" выступят участники детского музыкального конкурса. Они определились с номерами, под которыми выйдут на сцену. На жеребьевке побывала Ольга Масловская.
Хоттабыч, кувшин и мороженое. Как прошла жеребьевкаучастниковдетского музыкального конкурса
Программу XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" начинает детский музыкальный конкурс. Юные вокалисты в первый день исполнят эстрадную песню на языке своей страны. Жюри в этом году возглавляет популярный шведский композитор, певец Боссон.
А накануне вечером участники определились с номерами, под которыми они будут выходить на сцену. Жеребьевка началась у памятника волшебнику Хоттабычу. Ведь Витебск - родина Лазаря Лагина, придумавшего этого персонажа. Волшебный кувшин и любимое лакомство книжного джина - мороженое - помогли определиться с номерами на два конкурсных дня.
Конкурсантка от Беларуси Ксения Галецкая сегодня выйдет на сцену под номером 18, а во втором конкурсном дне - под номером 19.
Фестивальные службы переходят на круглосуточный режим работы
Тем временем фестивальные службы переходят на круглосуточный режим работы. В этом году Витебск примет более пяти тысяч гостей, а значит, будет выдано рекордное количество аккредитаций. В этом году у бейджей, которые получают артисты, журналисты, работники технических служб, новый дизайн.
В числе первых аккредитации получили специалисты, которые занимаются оформлением сцены Летнего амфитеатра. Оборудование в Витебск везли шесть большегрузов. Стилизованный кокошник и большие светодиодные экраны - картинка на главной фестивальной площадке будет яркой и динамичной.
Первыми сцену Летнего амфитеатра оценят зрители и участники концерта "Увертюра к фестивалю: от классики до рока", который состоится уже завтра.
Напомним, торжественное открытие Славянского базара 2019 в Витебске состоится 11 июля в 22:00.
Президент
Все
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Политика
Все
Общество
Все
Команда Белтелерадиокомпании заняла 4-е место на чемпионате по колке дров среди журналистов
Дрифт без границ: Национальный аэропорт Минск - новая локация для съемок
Как быть на острие научно-технологического прогресса - ответы в "Экономической среде"
В Минске открыт уникальный бассейн международного стандарта
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов