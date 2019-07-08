В Витебске сегодня стартует XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар"

Несмотря на то, что официальное открытие в четверг, форум уже встречает гостей. Так, сегодня в 17 часов на сцене концертного зала "Витебск" выступят участники детского музыкального конкурса. Они определились с номерами, под которыми выйдут на сцену. На жеребьевке побывала Ольга Масловская.

Хоттабыч, кувшин и мороженое. Как прошла жеребьевкаучастниковдетского музыкального конкурса

Программу XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" начинает детский музыкальный конкурс. Юные вокалисты в первый день исполнят эстрадную песню на языке своей страны. Жюри в этом году возглавляет популярный шведский композитор, певец Боссон.





А накануне вечером участники определились с номерами, под которыми они будут выходить на сцену. Жеребьевка началась у памятника волшебнику Хоттабычу. Ведь Витебск - родина Лазаря Лагина, придумавшего этого персонажа. Волшебный кувшин и любимое лакомство книжного джина - мороженое - помогли определиться с номерами на два конкурсных дня.



Конкурсантка от Беларуси Ксения Галецкая сегодня выйдет на сцену под номером 18, а во втором конкурсном дне - под номером 19.

Фестивальные службы переходят на круглосуточный режим работы

Тем временем фестивальные службы переходят на круглосуточный режим работы. В этом году Витебск примет более пяти тысяч гостей, а значит, будет выдано рекордное количество аккредитаций. В этом году у бейджей, которые получают артисты, журналисты, работники технических служб, новый дизайн.





В числе первых аккредитации получили специалисты, которые занимаются оформлением сцены Летнего амфитеатра. Оборудование в Витебск везли шесть большегрузов. Стилизованный кокошник и большие светодиодные экраны - картинка на главной фестивальной площадке будет яркой и динамичной.



Первыми сцену Летнего амфитеатра оценят зрители и участники концерта "Увертюра к фестивалю: от классики до рока", который состоится уже завтра.