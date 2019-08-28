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Произведения Купалы на монгольском языке. Белорусская классика в новом прочтении на Дне письменности
Произведения Янки Купалы на монгольском языке. Белорусскую классику в новом прочтении презентуют на Дне письменности в Слониме. Масштабный праздник развернется на центральной городской площадке уже в это воскресенье. Главную литературную награду - Национальную премию - вручат шести лучшим белорусским авторам. Кроме того, во время Фестиваля книги и прессы пройдет уникальный исторический квест, в котором можно будет узнать код Сапеги и каким был старобелорусский алфавит.
Завершится День белорусской письменности, который проводится вот уже в 26-й раз, торжественной передачей эстафеты городу Белыничи Могилевской области, где праздник пройдет в 2020 году.
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