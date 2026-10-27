Прохор Шаляпин: Низкий поклон от всех россиян белорусам за дружбу с нами

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Певец, блогер, шоумен (Россия) Прохор Шаляпин в "Актуальном интервью" поделился своими впечатлениями от Беларуси и рассказал, близка ли ему народная белорусская музыка.

"Мне близка белорусская культура. У меня есть и польские, и украинские крови. Но мы все славяне и перемешаны друг с другом, поэтому в моем репертуаре имеется песня "Купалинка", - отметил гость интервью.

Певец заметил, что белорусы - трудолюбивый, добрый и теплый народ. Шоумен признался, что с большим удовольствием выступал несколько лет назад с гастролями по Беларуси. "Очень приятно остановиться на любой заправке, поесть вкусной еды. Здесь качество высокое. Хочу сказать белорусам, чтобы они работали", - обратился к жителям страны собеседник.

Прохор Шаляпин заявил, что обязательно после открытия магистрали проедет на высокоскоростном поезде Минск-Москва. "Я закупаюсь белорусскими конфетами. Покупаю все, что предложено в поезде. Меня удивило, что это все стоит совершенно не больших денег, как в магазине или на рынке. В поезде особо нет наценок. Сладостями маму угощаю. Мы самые близкие друзья. Низкий поклон от всех россиян белорусам за дружбу с нами. Сейчас тяжелые времена, но белорусы преданные друзья россиян, а россияне - преданные друзья белорусов", - подчеркнул российский певец.