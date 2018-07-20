Время планировать выходные. Хит летнего сезона - мероприятия в формате open air. Так, площадь Свободы приглашает по субботам на концерты "Классика у ратуши", а за городом - фестиваль "Наш Грюнвальд". В историческом музее - выставка акварели "Сны моей родины".

Все подробности - у Ларисы Гулякевич. Рубрика "Променад". "Сны моей родины" - так называется выставка акварельных работ художника, который живет за границей, но основой творчества которого остаются незабываемые белорусские пейзажи. Персональная выставка Любови Минкович открылась в историческом музее Беларуси.

Всю гамму чувств в акварельной палитре выражает художник Любовь Минкович к своей родине - Беларуси, где не живет более 15 лет. Выставку своих произведений "Сны моей родины" мастер решила передать в дар Национальному историческому музею.

Завтра, в субботу, традиционный фестиваль "Наш Грюнвальд". Благодаря таким историко-культурным мероприятиям мы уже знаем не только традиции светской и военной культуры наших предков, а также мелочи быта и нюансы Грюнвальдской битвы средневековой Европы.

Главным событием десятого международного фестиваля станет реконструкция Грюнвальдской битвы, которая произошла 15 июля 1410 года между армиями Тевтонского ордена и союзников - Великого Княжества Литовского и Королевства Польского. Юбилейный фестиваль "Наш Грюнвальд" будет проходить два дня в эти выходные в Пуховичском районе в музейном комплексе "Дудутки". Пройдет и традиционный "Фестиваль в фестивале" - музыкальный open-air "Бал после битвы", где будет звучать музыка смежных направлений folk-rock-metal.

"Волшебный мир оперетты" - такую программу представляет оркестр Белорусского государственного музыкального театра на субботнем вечере "Классика у ратуши". Арии и увертюры из любимых оперетт и мюзиклов для поклонников жанра музыкальной комедии.

Классика на любой вкус. Концертные программы собирают тысячи зрителей каждую субботу с 14 июля по 25 августа. Насладиться произведениями известных композиторов в исполнении лучших коллективов страны смогут меломаны в открытом европейском формате бесплатно на площадке у городской ратуши, которую сегодня называют культурным центром столицы. Завтра в программе музыка оперетт. В разных программах примут участие "Санорус", концертный оркестр "Немига", Президентский оркестр Беларуси и многие другие известные коллективы.