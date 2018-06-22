Лошицкая усадьба в выходные приглашает на новую экспозицию моды XIX столетия. У ратуши - субботние джазовые вечера, а в Историческом музее - выставка, посвященная освобождению Беларуси.

Подробности в нашей рубрике "Променад" с Ларисой Гулякевич. Светская мода и военное обмундирование ХІХ столетия представлены на новой выставке в Лошицкой усадьбе. Это реконструкции повседневных, бальных и вечерних нарядов, которые носили жительницы земель Беларуси, а также военные мундиры и мужская штатская одежда.

Эскизы женских бальных и вечерних нарядов, а также военные мундиры и мужская штатская одежда изготавливались по мотивам оригинальных моделей первой половины XIX столетия. Источниками послужили произведения искусства и публикации той эпохи. Модели изготавливались с использованием натуральных тканей и особенностей покроя того времени. Экспозиция "Сундучок: на войне и в бальном зале" дополняется аутентичными аксессуарами эпохи из частной коллекции. Выставка работает по 9 сентября.

В субботу большой зал Лошицкой усадьбы приглашает на камерный вечер с музыкальной программой, где будут звучать произведения европейских и русских композиторов, а также знаменитые арии из опер и джазовые вокальные миниатюры.

Волшебными звуками музыки почувствовать аромат лета, прикоснуться к старине и потайным секретам, что хранит Лошицкая усадьба. В рамках цикла камерных вечеров в эту субботу будут звучать Камиль Сен-Санс, Джордж Гершвин, Сергей Рахманинов, знаменитые оперные арии, инструментальные пьесы и душевные русские романсы.

Персональная выставка Тамары Денисовой с романтичным названием "Когда расцветает сирень..." посвящена Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Исторический музей приглашает.

Более 40 картин, посвященных подвигу народа в Великой Отечественной, были написаны автором только за последний год. Особое место Тамара Денисова придает героической судьбе Брестской крепости. Тематика выставки - дань памяти своим родителям.

Начинаются "Джазовые вечера" по субботам около ратуши. В этом году здесь будут звучать самые разные стили и направления - от классического джаза и свинга до бибопа, этно и смут-джаза.

Фестиваль "Джазовые вечера" будет проходить с 23 июня по 7 июля. В этом году в субботних концертах у ратуши примут участие музыканты из Беларуси, Бразилии, Франции, Кубы, США, России, Израиля, Германии. Завтра в программе - латиноамериканский джаз. Концерты будут проходить с 20:30 и до 23:00. Вход свободный.