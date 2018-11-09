В эти минуты в кинотеатре "Москва" - церемония закрытия юбилейного кинофестиваля "Лістапад"! В Национальном художественном музее - выставка графика Григория Ситницы, а на сцене филармонии - виртуозный аккордеон.

Культурные события с Ларисой Гулякевич. Рубрика "Променад". В Минске открылась новая галерея "Художественный дом" Угринович". Керамика, раскрашенная посуда, картины и еще много интересного. Хозяйка - Ольга Угринович, специалист по различным видам изобразительного искусства и хорошему настроению.

Ольга Угринович - из династии художников. В их доме была большая коллекция посуды белорусских мастеров, которую собирал отец Владимир Угринович. Все это вместе с художественным мастерством передалось Ольге в наследие. В самом сердце Минска сейчас есть место, где живут ее работы, сделанные руками и душой, где живет дело родителей - художников, где возрождаются национальные белорусские традиции в современном облике.

В его произведениях сконцентрированы такие белорусские ценности, как история, этнография, фольклор. Выставка белорусского художника-графика и поэта Григория Ситницы открылась в Национальном художественном музее Беларуси.

Более 35 лет работы художника принимают участие в республиканских и международных выставках, а также литературных мероприятиях. В творческой копилке Григория Ситницы - преподавание в Республиканском колледже искусства и в Белорусской государственной академии искусств, а также руководство в Белорусском союзе художников. К тому же, Григорий Ситница известен как поэт и публицист. Выставка продлится до 9 декабря.

Виртуозное звучание аккордеона можно услышать в субботу на сцене Белгосфилармонии. Российский артист Никита Власов солировал с камерным оркестром "Виртуозы Москвы" под руководством Спивакова, выступал в лучших российских и мировых концертных залах, сейчас и у нас.

Достижения музыканта отмечены на самом высшем уровне, его выступление занесено в Римскую книгу "Лучшие концерты года". Никита является лауреатом 30-ти международных конкурсов, участником Международного марафона Победы (Лондон-Париж-Москва). А в прошлом году Никита Власов стал обладателем "Трофея мира" во Франции.

Сегодня закрывается ХХV Минский международный кинофорум, и вот-вот станут известны победители юбилейного "Лістапада". Более полусотни конкурсных лент из 36 стран. Оценивали кинокартины не только жюри, но и публика. Накануне лидировала кинолента "Юли", которая получила приз за лучший сценарий в Сан-Себастьяне. Фаворит национального конкурса - "Хрусталь" Дарьи Жук - он собирал аншлаги. Закрывается "Лістапад" сегодня картиной "Падение американской империи" Дени Аркана.

В воскресенье Большой театр Беларуси дает балет "Спартак". Приятных нескучных выходных и до следующей пятницы.