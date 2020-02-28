"Променад" расскажет, как культурно провести выходные

"Коты! Джаз! Весна!" - таким выставочным проектом отмечает наступление весны Центр современных искусств. Тем временем в Национальном художественном музее - две новые выставки, а Большой театр Беларуси приглашает на оперу "Пиковая дама" и балет "Сотворение мира". Подробнее - во время традиционного культурного "Променада" вместе с Ларисой Гулякевич.





"Коты! Джаз! Весна!"

"Коты! Джаз! Весна!" - выставочный проект Центра современных искусств давно перерос в настоящий фестиваль фантазийных экспрессий художников и джаз кошачьих песен. Живопись, литературные рассказы, графика, декоративное искусство - все посвящено этим грациозным животным.

Эти пушистые создания привлекали внимание людей еще задолго до нашей эры, вдохновляли художников и становились персонажами произведений искусства. Каждая работа весенней выставки сопровождается коротким эссе, рассказывает о контакте автора с кошачьим параллельным миром. В экспозиции - живопись свыше 70 авторов. Однако сенсация проекта - десятки статуэток котов со всего мира, выполненных из разных материалов.

В Национальном художественном музее открылись две интересные выставки. Одна рассказывает о силе ветра, другая - о стекле.

Юбилейная выставка белорусского мэтра графики и живописи Юрия Хилько открылась в Национальном художественном музее. Почти 50 произведений, созданных в течение 18 лет. Он свободно разговаривает на языке абстрактной живописи, всех видов графики. Однако значительное место в творчестве Юрия Хилько занимает книжная иллюстрация. Здесь художник графики раскрывается как мастер тонкого рисунка со скрупулезной разработкой деталей и фигуративных композиций. Более 10 лет возглавляет кафедру графики академии, готовит новое поколение белорусских художников.

"Про стекло" рассказывает мастер Ольга Сазыкина в Национальном художественном музее Беларуси. Она умеет подчинять этот стихийный экологический материал и в итоге разговаривает с ним на материнском языке.

Смесь ветра, песка, камней и еще несколько формул природных компонентов. Создается неповторимое произведение искусства. Стекло для Ольги Сазыкиной - не просто материал, с которым она работает. Она имеет к нему личный подход, придает ему разные формы. На выставке - почти 20 произведений из собраний автора и фондов Национального художественного.

"Пиковая дама"

Оперу "Пиковая дама" Петр Ильич Чайковский написал 130 лет назад. Это, пожалуй, самое мистическое произведение композитора. Большой театр Беларуси приглашает завтра, 29 февраля, на бессмертное произведение двух классиков - Пушкина и Чайковского. Дебютное исполнение партии Лизы - у Татьяны Петровой.

Опера написана во Флоренции ранней весной 1890 года, первая постановка прошла в декабре 1890 года в Мариинском театре в Петербурге в исполнении артистов Императорской труппы. Мистика Пушкинской повести "Пиковая дама" и волшебная музыка Петра Ильича Чайковского - настоящий шедевр высокого искусства. Почетное место занимает и в афише Большого театра Беларуси.

"Сотворение мира"

В воскресенье, 1 марта, на сцене премьера - восстановленный балет композитора Андрея Петрова "Сотворение мира" в редакции Валентина Елизарьева.